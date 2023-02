Due nuovi agenti per la polizia municipale

Due nuovi agenti di polizia locale in servizio al Comando di Falconara. Si tratta di Mattia Leoni, 39 anni, e Nicola Ricci, di 42. Provengono dal corpo di Osimo e, come riferisce il Comune, sono stati selezionati dopo un colloquio cui hanno partecipato sette aspiranti. Entrambi sono stati ricevuti ieri mattina al Castello dal sindaco Stefania Signorini, per un incontro di benvenuto. "Leoni giunge a Falconara dopo esperienze professionali nei Comandi di Rimini, Riccione, Ancona e Osimo, percorso professionale tutto ad Osimo invece per Ricci – continuano da piazza Carducci -. Si affiancheranno da subito al nucleo di operatori di polizia presenti tutti i giorni sulle strade cittadine". I due nuovi operatori vanno a sostituire i posti purtroppo lasciati in organico nel 2022 dal compianto viceispettore Manuel Panico (deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute al Covid) e da un trasferimento, coperti fino ad oggi con personale a tempo determinato. "Il Comando ha scelto di puntare su personale motivato ma allo stesso tempo addestrato e munito di competenze specifiche – spiega il Comune -, in particolare in materia di polizia giudiziaria, stradale e immigrazione, oltre a una predisposizione per l’impiego delle nuove tecnologie e l’informatica. I neoassunti hanno anche capacità nell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e forense a fini di polizia, in modo da permettere il rafforzamento dei servizi di presidio del territorio e di sicurezza urbana già avviati nel corso del 2022". Nei prossimi mesi, grazie alle economie permesse dalla trasformazione digitale delle procedure e dei servizi, è intenzione dell’amministrazione procedere alla sostituzione dei due operatori amministrativi usciti nel 2022 con due ulteriori agenti di polizia municipale.