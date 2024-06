"Due nuovi impianti di risalita per il centro"

La giunta Fiordelmondo studia nuovi ascensori per il centro storico e lavora per attivare quello alle ex Carceri. E’ stata appena indetta una manifestazione di interesse per affidare la progettazione di due nuovi impianti di risalita a servizio del centro storico. Il primo riguarda Palazzo Battaglia, dove erano presenti le scale mobili giunte a dicembre del 2022 al loro termine di esercizio e per le quali la giunta aveva provato a captare finanziamenti sovralocali.

"Terminata la fase delle verifiche e dei sondaggi preliminari – spiegano dalla giunta - è possibile ora procedere con l’approfondimento progettuale che dovrà, tra le altre cose, anche valutare la migliore integrazione architettonica con l’immobile di pregio storico".

L’altro prevede di "valutare la migliore localizzazione, con adeguati approfondimenti progettuali da parte degli incaricati, in alternativa tra due zone: lungo l’asse via Garibaldi/Costa del Montirozzo, o sull’asse viale della Vittoria/via Mura Occidentali all’altezza di Piazza delle Foibe".

Questo però non vuol dire che l’ascensore ideato dalla giunta dell’ex sindaco Belecchi e completato da oltre un decennio, ma mai attivato, non si accenderà prima o poi. "Stiamo lavorando – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - per fare in modo che questa opera riapra, il che richiede una serie di passaggi e valutazioni progettuali necessarie allo scopo". "La progettazione che scaturirà dai due nuovi impianti – aggiungono dal Comune - consentirà di migliorare le condizioni di accessibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, e fruibilità del centro storico, favorendo le connessioni tra i diversi livelli e parti della città che hanno grandi potenzialità ancora da sviluppare e di disporre della documentazione utile a partecipare anche ai bandi di finanziamento regionali per gli interventi in oggetto".

"Una linea politica ben precisa – rimarcano dall’amministrazione - perchè pur potendo procedere in autonomia, come prevede la legge per tale tipologia di assegnazione, abbiamo deciso di intraprendere la strada volta a garantire una maggiore partecipazione di professionisti e professioniste". "Piena condivisione in Giunta - sottolinea l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni - per l’individuazione di percorsi, con modalità di volta in volta applicabili, improntati alla totale trasparenza con procedure evidenti ed aperte". La manifestazione di interesse è aperta a chiunque ne abbia i titoli professionali richiesti: domande entro il 18 giugno.