Due operai addetti alle pulizie di uno stabilimento

Due operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Data scadenza: 21/01/24. Codice offerta 16639/11. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro dipendente. Ortoconserviera cameranense ricerca 2 addetti/e alle pulizie dello stabilimento e dei macchinari con esperienza maturata nella stessa mansione in aziende del settore alimentari o similari. Patente b (automunito/a). Preferibile età compresa tra 20 e 60 anni e domicilio nel comune di Ancona o comuni limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato o determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: part-time (35 ore settimanali dal lunedì al venerdi’ - 14/20 sabato - 8/13). Per candidarsi inviare il curriculum a c.marchetti@studiomarchetti.net.