Due operatori della Croce Rossa aggrediti da un energumeno durante un servizio notturno

.8Pensavano di trovare un paziente con crisi epilettiche, questa per lo meno la richiesta arrivata al 112 che ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, ma quando i due operatori sono arrivati, si sono trovati davanti ad un uomo completamente fuori controllo e aggressivo. Entrati in casa per prestargli assistenza sono stati presi a pugni in testa e uno di loro si è trovato le mani del paziente al collo che lo stringeva. Nell’aggressione ha subito lo strappo della divisa. Attimi terribili per l’autista e il soccorritore della Cri di Ancona che hanno riportato lesioni per dieci giorni di prognosi.

Il pestaggio è avvenuto nella notte tra ieri e mercoledì, in una abitazione privata in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico. Poco prima delle 2 l’equipaggio della Croce Rossa è stato fatto intervenire in un appartamento, a seguito di una telefonata fatta dai familiari di un 38enne colto da crisi epilettiche. Era un intervento per un codice giallo, di media gravità. Appena varcato l’ingresso dell’abitazione i due soccorritori si sono trovati trovati uno scenario molto diverso rispetto all’intervento richiesto.

Il 38enne era in camera, inginocchiato, con gli abiti malconci. Appena li ha visti avvicinarsi si è fiondato su di loro colpendoli a mani nude con dei pugni. Una furia senza controllo che nemmeno i familiari, lì presenti, sono riusciti a bloccare. Un operatore è stato raggiunto da una scarica di colpi alla testa e alle braccia tanto che ha riportato diverse contusioni. L’altro è stato preso per il collo. La loro preparazione, un equipaggio ben formato a gestire emergenze, ha evitato che la situazione degenerasse ancora di più. I due operatori sono riusciti ad allontanarsi e a chiudere l’uomo nell’abitazione telefonando subito al 112. In via Montegrappa sono arrivate le pattuglie della polizia e dei carabinieri. I militari hanno verbalizzato tutto chiedendo poi l’intervento di un’altra ambulanza con medico a bordo che ha sedato il 38enne prima di caricarlo a bordo del mezzo sanitario e portarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Non si tratterebbe di un paziente psichiatrico. Anche i due operatori della Croce Rossa hanno avuto bisogno delle cure sanitarie. L’aggressione subita ha portato il presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, ad intervenire con una nota definendo il trend delle aggressioni "preoccupante, sono attacchi intollerabili, è necessario garantire la sicurezza di chi opera a favore di chi soffre, i soccorritori non devono mai essere bersaglio". Le statistiche nazionali indicano che il 67% delle aggressioni avviene durante il trasporto in ambulanza e che nella metà dei casi sono da parte dell’utente soccorso.