Due operatori per azienda di servizi ricreativi e culturali

Due operatori per professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati. Codice offerta 3965672. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Fabriano. Email: [email protected] PEC: [email protected] Tel: 0732779299. La Happennines società cooperativa, operativa nelle politiche di destination management e di sviluppo turistico territoriale, con sede legale a Sassoferrato, è alla ricerca di personale per attività di didattica museale, guardiania nelle strutture ed organizzazione eventi. Requisiti richiesti: buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue straniere sarà considerata come un plus. Ottime doti relazionali e di team working, dinamicità, flessibilità e gestione lavoro in autonomia. Disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi e nei weekend. Mezzo proprio e disponibilità a spostarsi nelle diverse sedi operative tra la provincia di Ancona e Perugia. Richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado. Inviare il curriculum in formato pdf accompagnato da una lettera motivazionale a [email protected]