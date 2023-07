Due passi nella giungla del centro "Qui siamo sommersi dall’erba"

Ancona stretta nella morsa del verde. E in un attimo ti ritrovi in una selva oscura, con erba alta un po’ ovunque, quasi da giungla urbana. Da piazza Cavour al viale della Vittoria, da piazza Roma a via Sabotino. Proprio qui, in via Sabotino, in pieno rione Adriatico, qualcuno, nei giorni scorsi, avrebbe provato ad estirpare l’erba alta che solletica i polpacci mentre cammini. Peccato che sia rimasta lì, a terra. E che dire delle panchine del centro su cui possono sedersi soltanto le foglie dei cespugli che le ricoprono?

"Circa dieci anni fa segnalavo con amara ironia su questo stesso giornale il notevole degrado in cui versava via Sabotino". Inizia così una delle tante lettere che inondano quotidianamente la redazione de Il Carlino. A scriverci, è un nostro affezionato lettore, Claudio Caputi: "Tempo fa, vi scrivevo per la persistente assenza di ogni forma di ordinaria pulizia e manutenzione e ora sono di nuovo a farlo. Questa via comunale – prosegue Caputi – attraversa, mediante un lungo percorso a gradini, ben tre strade importanti della città e cioè via Isonzo, via Tommasi e via Trieste. E tra l’altro dà accesso alle sedi di due importanti associazioni socio-culturali, l’Unitre università delle tre età e l’accademia musicale. Risulta evidente dalla documentazione fotografica che ho allegato che persiste e si perpetua negli anni, l’assenza degli elementari nonché periodici servizi di nettezza e di sfalcio e potatura di erbacce e piante invadenti".

Prosegue la denuncia del residente: "A questo punto, mi colpisce l’evidenza che gli anni passano nell’assoluta e offensiva indifferenza nei confronti dei cittadini che chiedono di essere civilmente amministrati e puntualmente vigilati, senza essere costretti a denunciare periodicamente le carenze di quanto hanno diritto".

Ma le rivolte per il verde incolto non si fermano qui: proteste arrivano anche da Capodimonte e soprattutto dallo storico rione che si trova a due passi dal Cardeto e che comprende via Goito. Da qui, Giacomo Moschini punta il dito contro la condizione "pietosa" in cui versano i marciapiedi e i vari camminamenti pedonali. "Vogliamo parlare di via Oddo di Biagio? Cambiano le amministrazioni, ma i problemi sono sempre gli stessi. Anzi, stavolta peggio, perché alcune piante arrivano all’altezza di mezzo metro: sembra un canneto – evidenzia ironico lui – manca solo il ruscello. Io capisco che la nuova giunta comunale si sia appena insediata, ma sarebbe ora che si iniziasse almeno dalle piccole cose. Perché basta davvero poco per restituire decoro alla città, questa zona continua ad essere una zona abbandonata a se stessa e la scalinata della via è chiusa da più di 10 anni. Siamo in una situazione che definirei al limite dell’incredibile".

Nicolò Moricci