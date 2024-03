Due prof aggredite sul treno: finisce a processo un 28enne

Prendono il treno per raggiungere Fabriano e un passeggero le aggredisce. A vivere la brutta avventura sono state due professoresse jesine. Ad una è arrivato un pugno in testa, all’altra ha iniziato a sferrare altri colpi poi è riuscita a spingere via l’uomo, mai visto prima.

Alla fermata di Albacina il passeggero è sceso di corsa, fuggendo via. Le due donne hanno denunciato il fatto alla polizia ferroviaria che ha poi rintracciato l’aggressore grazie alla descrizione fornita dalla due professoresse. Il passeggero aveva infatti un distinguibile cappellino fucsia, era alto e magro.

Si tratta di un 28enne del Mali che è finito a processo per lesioni personali. Una delle due insegnanti, che ha testimoniato ieri in tribunale, davanti alla giudice Martina Marinangeli, ha riportato una distorsione della mandibola. L’episodio risale al 15 marzo del 2019.

"Ero seduta con la mia collega - ha raccontato la vittima, 36 anni - sul treno ho visto un ragazzo di colore fare avanti e indietro. Mentre ero girata a parlare con la mia collega mi sono sentita colpire alla testa, all’altezza dell’orecchio. Poi ho sentito un fischio. Sono rimasta scioccata. La stessa persona ha aggredito anche la mia collega che si è difesa e lo ha spinto via". Un’aggressione dal nulla. Le due donne hanno riportato meno di 15 giomi di prognosi. Prossima udienza il 28 giugno. L’imputato, un senza fissa dimora con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Taranto, è difeso dall’avvocato Rossana Ippoliti.

