Due querce secolari non ci sono più

Altre due querce, monumenti secolari della città, non ci sono più. Le numerose piante caratterizzante l’antica via (oggi le vie Rossini e Murri) che dalle Fornaci portava alla Selva, stanno scomparendo. Il grido di allarme è della sezione di Castelfidardo di Italia Nostra. "Maestose e lussureggianti avevano superato le intemperie e le vicissitudini dei secoli ma non erano mai state inserite nel patrimonio ambientale di interesse pubblico – continua l’associazione -. Con l’urbanizzazione della zona del secolo passato ne erano state abbattute due per realizzare via Volpi mentre altre tre erano state inserite nell’area del condominio di via Murri 103 con tutti i pregi e le problematiche di gestione. Non entriamo nel merito di cosa si è fatto per tutelarle ma una quercia è stata abbattuta circa 10 anni fa, un’altra si è seccata ed è in attesa dell’abbattimento da diversi mesi e l’ultima, davanti alla caffetteria, con una folta chioma verdeggiante è stata abbattuta nei giorni passati a causa dell’attacco di parassiti che ne mettevano a rischio la stabilità. Auspichiamo che questi alberi vengano censiti, messi sotto tutela e che si provveda ad una regolare manutenzione pubblica."