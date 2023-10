Due rapinatori in scooter. Anziana resiste allo scippo

Hanno tentato di scipparla in pieno giorno, ma l’anziana non ha ceduto. S’è tenuta stretta al petto la borsetta e i due uomini, o forse ragazzi, che ha appena intravisto in scooter, col casco, prima che fuggissero, hanno dovuto desistere. L’episodio si è consumato nel weekend al Borgo di Osimo e l’occhio delle telecamere comunali avrebbe ripreso il mezzo in transito. La denuncia è arrivata ai carabinieri. Anche in questo caso, però, i rapinatori si sarebbero guardati bene dall’agire proprio davanti alle telecamere. Una di queste, infatti, inquadra il mezzo, ma da distante. Lo stesso ha fatto il vandalo del loggiato pochi giorni fa. Non sarebbe invece opera di ignoti la schiuma che ha invaso la fontana della Pupa – i filmati parlano chiaro –, ma di un eccesso di utilizzo di prodotto nel corso dell’attività di pulizia. Nessun vandalo, dunque, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri sul raid al loggiato. Da ieri, poi, l’attenzione è rivolta ai cimiteri col ponte di Ognissanti. "Sono state predisposte maggiori presenze delle pattuglie in prossimità dei cimiteri affinché non si creino eccessivi ingorghi veicolari. Per ciò che concerne il controllo, i parcheggi antistanti le aree cimiteriali sono coperti da telecamere in modo da poter controllare anche i flussi in entrata e uscita", dice l’assessore Federica Gatto. Stessa cosa a Castelfidardo, dove nel mirino è finita anche un ladra di fiori dopo le tantissime segnalazioni di fidardensi dispiaciuti di trovare le tombe dei cari depredate. Potenziati i servizi della municipale sia per quanto riguarda la viabilità che la sicurezza nei pressi dell’ingresso del cimitero e non solo: per stasera è stato previsto un servizio dedicato con pattuglie per il pronto intervento in servizio fino alla tarda nottata".