Due realtà fabrianesi insignite con un encomio per la loro attività

Il palazzo delle Marche ad Ancona ha ospitato la cerimonia di consegna degli encomi consiliari alle aziende, attività e imprese che danno lustro alla Regione. A premiare i rappresentanti delle aziende è stato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Su segnalazione del Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, accompagnato dal caposegreteria Sergio Solari, sono state insignite dell’encomio due realtà fabrianesi: la "Logis by Gymansium" e "La Casa del Pane". Per le rispettive attività, erano presenti Stefano Caporali e Matteo Belardinelli. La prima è stata premiata, come si legge, "per il merito di rappresentare da quarant’anni una realtà imprenditoriale marchigiana di eccellenza nel settore della preparazione atletico-sportiva, con grande attenzione alla ricerca scientifica". "La Casa del Pane" invece "per rappresentare da più di sessantacinque anni una realtà imprenditoriale di eccellenza nel settore della panificazione e della pasticceria da forno, con attenzione alla qualità dei prodotti e all’artigianalità". "L’encomio da parte dell’Assemblea Legislativa delle Marche - dichiara Giacomo Rossi - è il giusto riconoscimento verso aziende del territorio che creano occupazione e rispettano gli elevati standard qualitativi a cui sono sottoposte, elevandosi a simbolo dei territori e delle loro eccellenze". La cerimonia si è conclusa con la firma nel "Libro degli encomi" che sarà conservato a Palazzo delle Marche per documentare i protagonisti dei riconoscimenti assegnati dall’Assemblea legislativa.