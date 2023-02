Due schianti in via Flaminia Ferito titolare di una pizzeria

Due incidenti nella notte lungo la via Flaminia. Il primo ha visto finire in ospedale il titolare di una pizzeria, di 67 anni. Era in sella di uno scooter quando è finito contro una Alfa Romeo, all’incrocio con via Conca. Il secondo si è verificato all’altezza del by pass della Palombella. Una donna di 40 anni, che viaggiava in direzione Collemarino, ha perso il controllo dell’auto finendo su alcune vetture parcheggiate. Coinvolte altre due automobili, tra cui una jeep. La 40enne è finita in ospedale. I due feriti non sono gravi. Sul posto Croce Gialla, vigili del fuoco e polizia stradale. In corso Mazzini è stato soccorso sabato sera un 50enne che ha accusato un malore dopo aver raccolto una sigaretta da terra.