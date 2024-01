Due sentenze e sei anni per la verità

Ci sono volute due sentenze per assolvere con formula piena il professore Giovanni Di Presa, 64 anni, fisioterapista. Il docente, che ha insegnato alla scuola media Paolo Soprani di Castelfidardo, come insegnate di sostegno, era stato accusato da tre studentesse di 13 anni di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati commessi tra il 2017 e il 2018. Su due di loro avrebbe allungato le mani per palpeggiarle, ad una terza, che seguiva per il sostegno perché aveva delle difficoltà psichiche, avrebbe invece usato comportamenti violenti come schiaffi, offese durante le lezioni in classe e addirittura l’avrebbe ferita con un compasso. La denuncia era arrivata a fine del 2018. In primo grado il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, a luglio del 2021, ha assolto il professore dall’accusa di violenza sessuale e condannato lo stesso per i maltrattamenti ad una pena di un anno e quattro mesi. La difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Gianni Marasca e Susanna Randazzo, ha fatto appello e la Corte ha assolto l’insegnante, nelle settimane scorse, anche dall’accusa di maltrattamenti. Per sei anni Di Presa è stato sotto accusa e ha perso il lavoro dove aveva un contratto a tempo determinato.