Due Sorelle, scatta il piano anti caos Posti limitati e controlli in spiaggia

di Silvia Santini

Le regole da rispettare sono piuttosto severe per preservare la bellezza e garantire la sicurezza della spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, tornata a numero chiuso fino al 10 settembre. Per accedere in questo angolo di paradiso incastonato sulla costa del Conero, bisogna prenotare il proprio posto tramite il sito turismosirolo.it.

Sono circa un migliaio le persone che possono accedervi, divise, tramite app, tra 430 residenti e altrettanti da fuori. Inoltre ci sono coloro che arrivano via mare e non hanno bisogno di riservarsi il posto. Chiunque deve prenotare, tranne i minori fino a otto anni. Possono farlo fino alle 48 ore successive i residenti, i proprietari d’abitazione e i dimoranti fino al 75 per cento dei posti disponibili, e chiunque fino al 25 per cento dei posti liberi può prenotare fino alle 48 ore successive.

I residenti e i proprietari d’abitazione devono inserire il codice fiscale, i dimoranti il codice settimanale fornito dalla struttura ricettiva. Chiunque può prenotare fino alle 12 ore successive. La conferma della prenotazione arriva via mail e può essere esibita in caso di controllo sulla spiaggia stessa. Si può riservare il posto fino a un massimo di due persone a prenotazione. Se però ci si reca in spiaggia utilizzando i natanti della società "Traghettatori del Conero", via mare quindi, non occorre prenotare: dato che la società Traghettatori deve fare prenotazioni per più giorni (anche oltre i due giorni successivi a quello corrente), garantendo l’obbligazione contratta con la conferma del trasporto, provvederà a prenotare essa stessa per i propri clienti. Per quanto riguarda i controlli, sulla spiaggia è presente un addetto alla sicurezza, titolato a chiederle di visionare la prenotazione. I trasgressori rischiano una multa da 25 a 500 euro. Per avere altre informazioni occorre contattare l’Ufficio Iat, Informazioni e Assistenza turistica, allo 0712513264 o [email protected].

Il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella spiega: "Ho emesso l’ordinanza per prenotare il posto alle Due Sorelle e per vietare le canoe in spiaggia (che potranno essere legate ai gavitelli del campo boe), allo scopo di mitigare il rischio dei bagnanti e diminuire il carico antropico sulla spiaggia, inserita fra gli ambiti da tutelare della Rete Natura 2000. C’è stata la necessità di predeterminare il numero di bagnanti per adeguare il sistema di Protezione civile comunale alle reali necessità di un’eventuale evacuazione-soccorso d’urgenza. Da mercoledì scorso, quando è entrata in vigore, fino al 10 del prossimo mese è il periodo di maggiore affluenza turistica estiva". Il primo cittadino ha anche prorogato di un un ulteriore mese (fino al 12 settembre) l’altra ordinanza che regola la movida, musica e somministrazione di alcol.

In questi giorni di vacanza, anche grazie alle condizioni meteomarine favorevole, i visitatori che danno l’assalto alle Due Sorelle sono tantissimi. E’ stato adottato un piano anti caos, nel quale fondamentali saranno i controlli in spiaggia. Ma è evidente che non si riuscirà a contare uno ad uno chi ha la prenotazione del posto in spiaggia. Come sempre ci vorrà molto buonsenso. E rispetto.