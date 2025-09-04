Due Sorelle "trappola": Google porta sul Conero

"Da Milano abbiamo scelto la Riviera del Conero per una settimana di vacanza. Abbiamo deciso di raggiungere le Due Sorelle. In macchina abbiamo inserito la destinazione e Google ci ha portato fin quassù, in cima al Monte Conero, nei pressi della chiesetta. Non conosciamo il posto ed è la prima volta che veniamo. Pagato il ticket per il parcheggio, ci avviciniamo al presunto sentiero da imboccare ma troviamo solo un cartello con la scritta ’Per le Due Sorelle non si passa qui’. Siamo sconcertate". Lo sconcerto e l’indignazione di quelle due turiste milanesi, che lunedì mattina hanno fatto capolino sul Conero proprio mentre arrivava il ministro Salvini per una tappa elettorale, è rimbalzata all’ente Parco del Conero che era già a conoscenza del problema.

Le signore non sapevano che la spiaggia delle Due Sorelle si raggiunge solo via mare dal porticciolo di Numana, quindi da tutt’altra parte rispetto a dove si sono recate e per chi non è pratico del posto a chilometri di distanza non fattibili una volta raggiunta la sommità del Conero. E non lo sa nemmeno Google a quanto pare. Sono tante le segnalazioni di disservizio simili arrivate agli uffici Iat della Riviera e all’ente stesso che sta facendo di tutto per cercare di far cancellare quell’itinerario.

Anche il Comune di Sirolo nel tempo ha contattato Google per la correzione. Nessun risultato.

"L’appello del Parco, ancora una volta, è di utilizzare soltanto i canali ufficiali del Parco stesso, il sito su tutti, dove ci sono tutti gli itinerari con eventuali aggiornamenti – dicono dall’ente -. Ai turisti diciamo che bisogna fidarsi solo delle notizie che arrivano dal Parco e nel dubbio contattare gli uffici". Addirittura, come secondo tracciato Google propone di percorrere con l’auto il tratto che porta al Passo del Lupo a Sirolo ma una volta arrivati lì, si sa, vige l’interdizione al passaggio tramite ordinanza sindacale perché pericoloso. E’ vero che l’estate sta volgendo quasi al termine ma itinerari simili, in un’ottica di destagionalizzazione, sempre complice il bel tempo, sono battuti e attraggono l’interesse di tanti turisti anche stranieri. Un disservizio che comunque si punta a risolvere al più presto per garantire il massimo comfort a coloro che scelgono la zona per la vacanza ed evitare uno spiacevole passaparola.

Silvia Santini