Due tecnici manutentori e montaggio impianti industriali

Un riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali. Data scadenza: 16/03/24. Codice offerta 418263/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733/827801. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda metalmeccanica con sede in Grottammare cerca due tecnici manutentori addetti alla manutenzione e montaggio macchine industriali (piegatrici, taglio laser, punzonatrici). Disponibilità lavorativa su territorio nazionale, diploma Itis indirizzo elettronica/meccatronica; conoscenza base schema elettrico, utilizzo attrezzatura per l’installazione macchinari. Lingua inglese buona, pacchetto office. Inviare curriculum vitae con il Cod.418263/2 al seguente e mail centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it.