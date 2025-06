Due tentati furti in pochi giorni: "Facevo due passi con il cane"

Una settimana fa era stato trovato davanti al ristorante cinese, in piazza Ugo Bassi, mentre tentava di aprire la porta d’ingresso. Lunedì notte ha provato la stessa cosa in un’altra attività del Piano, in piazza d’Armi, alla "Macelleria Luciano e Paola". Gli è andata male anche questa volta, anzi peggio. Visto che era recidivo, e su di lui c’era anche una misura di prevenzione perché ritenuto una persona socialmente pericolosa, la polizia lo ha arrestato per tentato furto. E’ un 50enne originario della provincia di Trapani ma residente ad Ancona. Preziosa è stata la segnalazione di un residente che, attorno alle 23, ha sentito degli strani rumori provenire da un lato della piazza, quella a ridosso del mercato coperto. Si è affacciato dalla finestra e ha visto una persona che impugnava una chiave idraulica a pappagallo. Non ci ha pensato due volte e ha chiamato il 112. "C’è un ladro qui in piazza d’Armi", ha detto il cittadino che poi è sceso in strada per non perdere di vista il malvivente. Mentre parlava con i poliziotti seguiva con lo sguardo il ladro che si è allontanato dalla vetrina della macelleria in direzione del supermercato. Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto la piazza e ha trovato la vetrina della macelleria infranta. Poco dopo ha intercettato la persona sospetta mentre si allontanava in compagnia di una donna e di un cane. Gli agenti lo hanno fermato trovando nelle vicinanze, buttata a terra, la chiave idraulica descritta dal cittadino della segnalazione. Il 50enne siciliano è stato portato in questura dove è emerso che era recidivo e quindi arrestato. Nel frattempo è stato avvisato il proprietario della macelleria che, poco prima dell’una, è arrivato in piazza d’Armi per controllare se mancava qualcosa dal negozio. L’attività aveva solo il vetro della porta d’ingresso rotto. Il macellaio ha riconosciuto il 50enne perché sarebbe una persona che ha dato già diversi problemi ai negozianti del Piano per furti e tentativi di furto. Ieri mattina il giudice Carlo Cimini ha convalidato l’arresto del presunto ladro rimettendolo libero. In udienza era difeso dall’avvocato Nicoletta Golfetti. Davanti al giudice il 50enne si sarebbe difeso dicendo che non era lui davanti alla macelleria. "Io facevo due passi con il cane – ha sostenuto – e la mia compagna, non ho fatto nulla". Il questore valuterà una misura di prevenzione più gravosa nei suoi confronti.

m.v.