Due tirocini dedicati al marketing online

Sede lavoro Ancona. Numero Candidati: 2. Qualifica: Tecnici del marketing. Codice offerta 1997929 Centro per l’impiego di riferimento: Ancona Email: [email protected] PEC: regione.marche. [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Società di Ancona operante nel settore del leasing automobilistico e noleggio veicoli commerciali, ricerca un tecnico del marketing. Mansioni: attività di comunicazione on line rivolta alla clientela e gestione sito aziendale età min. 22 max 38 anni. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore possesso patente tipo B, automunitoa preferibilmente domiciliatoa nel comune di Ancona e limitrofi. Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito, durata max 6 mesi, tempo pieno. N.b.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi inviare il cv al seguente indirizzo e-mail: centroimpiegoancona. [email protected] indicando nell’oggetto il codice 1997929.