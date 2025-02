Due vie senz’acqua per diverse ore

Lavori sulla conduttura idrica, due vie rimangono senza acqua per quasi tre ore. E’ successo ieri mattina, a Borgo Rodi, in via Angelini e via Montessori. Diverse le telefonate arrivate ai numeri verdi di Vivaservizi, perché non tutti i residenti erano stati avvertiti del distacco. Questo ha comportato disagi. Poco prima delle 10 l’erogazione dell’acqua si è interrotta ed è tornata attorno alle 13. Inizialmente, chiamando i numeri verdi, gli operatori non hanno saputo dare una risposta. Solo nelle telefonate successive è stato indicato ai residenti che c’era un intervento nella rete idrica in via Angelini.