Due vittime dello stesso aguzzino. Tenuta al guinzaglio come un cane. Portata al cimitero: "Scavati la fossa"

Due donne picchiate e offese dallo stesso uomo con cui avevano avuto una relazione. Da lui avrebbero dipeso per rifornirsi di droga subendo privazioni, maltrattamenti e vivendo nel terrore. Una delle due donne, a ridosso del Natale del 2024, sarebbe stata portata fino al cimitero di Tavernelle facendole scavare una fossa per seppellirla sotto terra e metterle paura. L’altra sarebbe stata costretta a fare il cane in casa, con tanto di collare. Entrambe hanno denunciato a gennaio del 2025 e per il loro aguzzino era scattato anche l’arresto. L’uomo, un 43enne marocchino residente ad Ancona, è finito ora a processo per maltrattamenti, lesioni aggravate, spaccio di droga alle due vittime (dai 5 ai 10 grammi al giorno), detenzione di droga ai fini dello spaccio e minacce, questo ultimo reato riferito solo nei confronti del padre di una delle due donne.

Ieri si è aperto il procedimento davanti alla giudice Martina Marinangeli con la fissazione della prossima udienza, per il 21 novembre, per iniziate a sentire i primi testimoni. Le due donne, una maceratese di 41 anni e una abruzzese di 43 anni, si sono costituite parte civile con gli avvocati Luca Froldi e Luca Bartolini. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona. Stando alle accuse la 41enne avrebbe subito più a lungo i maltrattamenti, dal 2022 al 2025, avendo avuto una relazione durata tre anni. L’altra avrebbe subito da novembre del 2024 a gennaio del 2025, avendo avuto una relazione durata solo due mesi. Alla prima, per gelosia, l’avrebbe ferita con un coltello da cucina, alle natiche (era l’estate del 2022). Nel 2023 le avrebbe stretto le mani al collo buttandola sul letto, come per soffocarla, poi le avrebbe incrinato le costole picchiandola. E ancora l’avrebbe bastonata con la scopa sulla schiena fino a rompere il bastone e incrinarle le costole. Prima di Natale scorso l’avrebbe trascinata in bagno per urinarle addosso. Alla seconda le avrebbe fatto credere che era pronto a sotterrarla se non gli avesse pagato un debito di droga. Poi l’avrebbe costretta ad andare nuda nel pianerottolo condominiale e ferita con una coltellata alle gambe. Riportò 15 giorni di prognosi. Le minacce al padre della 41enne sarebbero avvenute a Corridonia, a Capodanno scorso: "Ti vengo a prendere a casa, ti porto in piazza e ti scanno – gli avrebbe promesso – ti maledico, dalla nascita per l’eternità".

L’imputato dopo l’arresto era finito ai domiciliari per le condizioni precarie di salute ma adesso è di nuovo a Montacuto, dal 30 settembre scorso, per un cumulo di pene da scontare. Ha sempre respinto le accuse.