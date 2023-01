’Duello’ di teatro al Piccolo di Jesi

Giorno di debutto per il ‘Festival Marche in Atti’, che vedrà cinque compagnie amatoriali della nostra regione sfidarsi al Teatro ‘Il Piccolo’ di Jesi. Obiettivo: essere quella che sabato 4 febbraio rappresenterà le Marche al ‘Gran Premio Nazionale’ della Fita (Federazione italiana teatro amatori). La prima compagnia a salire sul palco, oggi (ore 17.15; biglietto 13 euro, ridotto 10 euro per gli under 25 e i tesserati Fita) è La Piccola Ribalta di Pesaro con ‘Il Dubbio’. Ambientata nel 1964 a New York, la vicenda narra dello scontro frontale tra un prete insegnante progressista, Padre Flynn, che ha aderito ai grandi cambiamenti scaturiti dal Concilio vaticano II, e la direttrice dell’istituto, suor Aloysius Beauvier, rigido baluardo della disciplina, incapace di aprirsi alle novità dei tempi. Il conflitto generato da questa contrapposizione farà nascere nella direttrice il più atroce dei sospetti, conducendola ad accusare il sacerdote di abusi nei confronti di un giovane studente. I tre personaggi daranno vita ad un crescendo di tensione che alimenterà il dubbio, coinvolgendo lo spettatore in una storia carica di suspance, in cui il confine tra innocenza e colpevolezza è permeato dall’eterna contrapposizione tra conservazione e progresso, tra rigore e gentilezza, tra intolleranza e compassione.