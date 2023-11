Duomo coperto dal verde: "Ripristiniamo la veduta"

"La situazione del verde al Duomo da tanto tempo è in condizioni un po’ penose: si è fatta un po’ di confusione tra la gestione verde e il lasciarlo crescere in maniera indiscriminata. Sarebbe opportuno ripristinare la vista della Cattedrale da altri punti della città, così come il panorama dal belvedere del Duomo". Così l’assessore al decoro urbano, ieri in aula, Daniele Berardinelli rispondendo alla consigliera Serena Fava che, in aula, chiedeva di ripristinare lo skyline di questa zona storica e suggestiva della città.

"Gli alberi attorno al Duomo sono stati lasciati crescere – ha rimarcato Serena Fava – ormai da decenni in maniera sconsiderata, tantochè da Capodimonte e Posatora è impossibile scorgere la Cattedrale inghiottita dalla folta chioma. Così come dai punti più bassi della città". "Un piccolo intervento è stato fatto – ha precisato Belardinelli – ma essendoci delle specie protette sarà necessario predisporre un progetto su misura, dettagliato per la zona. Sicuramente è opportuno ripristinare tali vedute e lo stesso problema lo abbiamo alla Cittadella. C ‘è un rendering da vista mare che è meraviglioso e mostra come sarebbe quell’area senza la zona di verde cresciuto selvaggiamente. Una struttura bellissima per chi arriva dal porto di Ancona e da una nave da crociera. L’intervento al Duomo è uno dei tanti lavori he possiamo e dobbiamo fare. I problemi che abbiamo ad oggi – ha concluso l’assessore Berardinelli – non ci consentono un intervento ma sicuramente effettueremo l’intervento per il belvedere del Duomo".