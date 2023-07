E’ accusata di omicidio anche l’amica di "Mali"

Maddalena Urbani morta per overdose a Roma, la Procura chiede una pesante condanna anche per l’amica che, da Perugia l’ha accompagnata nella Capitale, dove ha trovato la morte in casa di un pusher già condannato a 14 anni. Secondo l’accusa se l’amica 25enne avesse chiamato i soccorsi sanitari Maddalena avrebbe potuto salvarsi. Proprio come avrebbe dovuto fare il pusher siriano.

A giorni - è attesa per martedì prossimo - la sentenza. La Procura generale ha chiesto una condanna a 14 anni, la stessa comminata al pusher siriano già condannato in primo grado, anche per Kaoula El Haouzi. La richiesta della Procura è quella di condannare per omicidio volontario con dolo eventuale anche l’amica di Maddalena Urbani. E’ questa la richiesta della Procura generale nel processo di Appello a Roma per la morte della figlia ventunenne del medico Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars.

Maddalena, Mali per gli amici, è deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo del 2021, in un’abitazione in zona Cassia, nella Capitale. Il rappresentante dell’accusa all’udienza di ieri ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni per Abdulaziz Rajab, il pusher siriano nella cui abitazione è deceduta la 21enne, e per l’amica di Maddalena ha sollecitato il ripristino dell’accusa di concorso in omicidio volontario con dolo eventuale. Kaoula la 25enne italo-marocchina, per gli amici "Carola", amica della vittima, ha accompagnato la dolce Maddalena nel suo ultimo viaggio verso la morte da Perugia dove vivevano entrambe, a Roma.

Ed era con Mali quando lei si è sentita male. In primo grado il pm aveva chiesto due condanne, a 21 e 14 anni, rispettivamente per il pusher e l’amica di lei. Ma Carola era stata condannata a due anni dopochè i giudici avevano riqualificato l’accusa in omissione di soccorso. "In questo processo ci sono alcuni dati certi - ha detto il sostituto procuratore generale - se Maddalena fosse stata tempestivamente soccorsa da persone competenti, come medici, si sarebbe impedita la morte.

Non è stato fatto nulla per salvarla e quando alla fine hanno chiamato il 118 non c’era più nulla da fare". Maddalena infatti si sarebbe sentita male alle 20 di sabato 27 marzo, ma l’ambulanza sarebbe stata avvisata 17 ore dopo, alle 13 del giorno dopo. All’arrivo dei soccorsi la giovane era già morta, ad appena due giorni dal diciottesimo anniversario della morte del padre Carlo, vittima della Sars che lui stesso aveva scoperto.

