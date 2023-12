E adesso chi multa i cittadini?

Il nervosismo social manifestato in queste ore da alcuni assessori dopo il reportage del Carlino in un’area di stoccaggio del Comune dove sono state accatastate anche le vecchie fioriere di corso Garibaldi (ma ci abbiamo trovato di tutto tra frigoriferi rotti, mobili fatti a pezzi e parecchi pneumatici, boh, sarà anche questo stoccaggio?) dimostra come qualcosa non quadra. Forse, e scriviamo forse, sarebbe stato meglio prendersela con la ditta incaricata che non ha proprio fatto un lavoro a regola d’arte visto che di fioriere comunali ne abbiamo trovate anche in mezzo al verde. E un ultimo dettaglio: con quale faccia si multeranno i cittadini che non conferiranno i loro rifiuti a regola d’arte?