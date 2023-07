E adesso "Offagna Crea" Botteghe storiche e artisti

Riqualificare il centro storico di un piccolo magico borgo riaprendo antiche botteghe dismesse. Valorizzare artisti locali inondando il paese di bellezza. Coinvolgere i più piccoli nel segno dell’amore, con iniziative di beneficienza e laboratori. Ma dare anche ‘ristoro’ agli ospiti grazie a stand gastronomici. Ecco la prima edizione di ‘Offagna Crea’, manifestazione in programma oggi e domani, ma che almeno per quel che riguarda l’apertura di botteghe di arti e mestieri caratterizzerà ogni evento del cartellone estivo.

Oggi si inizia alle ore 15 con l’apertura delle botteghe con esposizioni, realizzazioni e laboratori. Alle 16 in Sala consiliare conferenza "Concordia Armonia Bellezza". In piazza del Comune e del Balestriere la realizzazione dei murales e sotto la galleria dell’Orologio il ‘Fotogallery show’ a cura di IAM project. Alle 18 laboratori all’aperto e spettacoli itineranti, mentre alle 21.30 inizierà il concerto del Duo Acefalo. Domani apertura delle botteghe alle ore 9, con i murales realizzati sul posto dalle 10.30. Dalle 16 di nuovo Fotogalley Show nella galleria dell’Orologio, musiche e danze itineranti nelle vie del centro e laboratori a cielo aperto.

In piazza del Comune iniziativa di beneficenza "Dai il colore al tuo cuore" con IAM Project. Alle 21.30 concerto delle Anime Nere. L’evento è organizzato dall’associazione La Rinascita delle Muse dello storico, scrittore e già assessore alla cultura Fabrizio Bartoli, assieme a Mauro Lucangeli, tra i fondatori delle Feste Medievali e artista capace di realizzare quadri usando sassi dipinti. Saranno ventuno gli artisti locali che esporranno le proprie creazioni in otto botteghe, tra via dei Tornei, via dell’Arengo e piazza del Maniero. Gli artisti trasformano legno, carta, ceramica, tele, tessuti, stampe, oro, smalti e pietre in opere d’arte, gioielli, abiti.