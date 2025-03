E’ al telefono, non si accorge dei ladri in casa

Era in casa la figlia dei proprietari mentre i ladri ripulivano l’appartamento. La ragazza, chiusa nella sua stanza a telefonare insieme al cane, non si è resa conto che in casa aveva due malviventi. Gli uomini del Commissariato, diretti dal vice Questore Mabj Bosco, dopo aver effettuato il sopralluogo hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione. I fatti risalgono alle 18,30 del 10 febbraio: dai filmati si vedono due uomini, entrambi con indosso guanti, che si introducono nella casa dopo aver forzato una finestra al primo piano. Una volta dentro rovistano nei cassetti e poi all’improvviso si allontanano, probabilmente dopo aver capito che c’erano persone nell’appartamento o del sistema di videosorveglianza che si attiva ad ogni movimento o rumore anomalo, dal quale il proprietario estrapolava i filmati che consegnava al personale del Commissariato. Le indagini esperiti dai poliziotti dell’ ufficio Controllo del Territorio hanno consentito di identificare un trentenne albanese già colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con precedenti di polizia per ricettazione, guida senza patente, immigrazione clandestina, invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. L’uomo è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria. È in corso di identificazione anche il secondo uomo presente nell’appartamento.