E alla Nuova Fenice domani a Osimo c’è la Fisorchestra

Lo splendido scenario del teatro La Nuova Fenice di Osimo si apre domani per il concerto di Capodanno con la Fisorchestra marchigiana, uno spettacolo tradizionalmente da tutto esaurito. Il nuovo anno sarà salutato in musica grazie ai talenti della formazione che riunisce musicisti provenienti da tutta la regione Marche, con sede a Castelfidardo. L’orchestra propone un repertorio che spazia dalla musica classica a quella leggera e popolare. E’ un gruppo giovane di circa 20 elementi, in particolare fisarmonicisti, sebbene l’organico comprenda anche una sezione ritmica di batteria, basso, chitarra, tastiera.

L’orchestra si esibisce in piazze e teatri in tutta Italia proponendo uno spettacolo che include brani tratti dal repertorio classico (G. Rossini, G. Bizet, J. Strauss), colonne sonore di musiche da film, canzoni italiane (Dalla, Battisti, Carosone), e musiche popolari e tradizionali. Domani dirige il maestro Daiana Dionisi. Reduce dal concerto di fine anno all’auditorium militare di Loreto, l’appuntamento con la Fisorchestra sarà alle 17.30. Quella in programma è una serata ricca di emozioni per un appuntamento importante, tanto atteso ogni anno dagli osimani e non solo, che con un vasto repertorio allieta il pomeriggio del primo giorno del 2023. Biglietti a dieci euro acquistabili alla biglietteria del teatro oggi dalle 17 alle 21 e domani stesso dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni telefonare allo 0719307050.