E’ allarme a Montacuto: "Ci sono 89 detenuti in più"

La situazione di sovraffollamento nelle carceri anconetane e la cronica carenza di personale sono state illustrate ieri mattina al Ridotto delle Muse dal comandante della casa circondariale di Montacuto, Nicola De Filippis, durante la cerimonia per i 208 anni di storia del corpo di Polizia penitenziaria. I numeri lasciano poco spazio a interpretazioni: "Mentre l’istituto del Barcaglione ospita un numero di detenuti previsti dalla capienza regolamentare, circa cento – ha spiegato De Filippis –, la sede di Montacuto presenta una situazione di sovraffollamento". Sono 345 i reclusi, rispetto a una capienza regolamentare di 256 posti. Di questi, 90 appartengono alla criminalità organizzata e 122 sono stranieri. "La carenza di personale a Montacuto ha raggiunto punte anche del 37%, quindi 115 unità rispetto alle 175 previste, mentre al nucleo traduzioni solo 9 unità rispetto alle 20 previste, con una carenza superiore al 50%".

Quanto alla criminalità organizzata, De Filippis ha raccontato un altro aspetto importante: "Nell’attività di contrasto al crimine organizzato sono stati sequestrati undici telefonini, cosa che ha impedito ai capi o promotori delle diverse consorterie mafiose di continuare a delinquere, seppure in stato di detenzione, comunicando con l’esterno". Altre le note dolenti, come quelle che riguardano i gesti di autolesionismo o le aggressioni nei confronti del personale o di altri reclusi: "Nel corso dell’ultimo anno a Montacuto abbiamo registrato 2088 eventi critici, rispetto ai 1762 dell’anno precedente, a fronte di una popolazione detenuta rimasta pressoché invariata. A Barcaglione 115 eventi critici, anche qui in lieve aumento rispetto ai 109 dell’anno precedente. Tra gli eventi più rilevanti si registrano 214 gesti di autolesionismo, 14 le aggressioni nei confronti del personale, oltre alle 197 notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, quali principalmente oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati 273 gli atti delegati alle diverse autorità giudiziarie, 107 gli eventi che hanno riguardato il danneggiamento dei beni mobili dell’amministrazione, 14 i casi di intimidazione dei detenuti nei confronti dei compagni o sopraffazione dei medesimi, due le proteste collettive poste in atto dai detenuti, 61 le manifestazioni di protesta individuali, più un tentativo di evasione sventato durante una visita specialistica al pronto soccorso. Infine sono stati 25 i tentativi di suicidio".

Alla festa della Polizia penitenziaria erano presenti anche gli alunni delle scuole medie Conero e hanno partecipato attivamente, suonando brani musicali classici e contemporanei, gli studenti del liceo musicale Rinaldini di Ancona.

Giuseppe Poli