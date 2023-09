E’ ancora Summer music night con il jazz del "Tribus Trio"

E’ ancora tempo di ‘Summer Music Night’ al Barangolo di Ancona, in piazza Cavour. Giovedì, dalle ore 20.30, si potrà ascoltare la musica del Tribus Trio, un progetto in cui il jazz si unisce ad atmosfere classiche, caratterizzato da un groove deciso, a tratti incalzante. La band, nata da una forte amicizia che risale ai banchi di scuola, è composta da Matteo Marabini al vibrafono, Daniele Marconi al contrabbasso e Zeno Le Moglie alla batteria. Una formazione insolita, dunque, che sprigiona sonorità particolari e non comuni e che allo stesso tempo si caratterizza per una grande complicità e intesa fra i membri. L’interplay e la coesione dei tre musicisti sono infatti elementi fondamentali che fanno parte del loro Dna artistico.