"E’ assurdo, abbiamo diritto di lavorare"

di Barbara Palombi

"Ho partecipato a questo concorso il cui bando era stato pubblicato nel 2019 – racconta l’infermiera treiese Giulia Medei – in 2500 siamo risultati idonei, eravamo soddisfatti di questo risultato. Avevo scelto come preferenza l’Area Vasta 3 e pochi giorni fa, abbiamo scoperto la modifica apportata al decreto legislativo 1602019, contenuto nella nuova manovra finanziaria del governo, con cui le graduatorie dei concorsi pubblici vengono ridotte a due anni di validità. Non solo per noi, ma anche per molti operatori socio sanitari, che ad agosto vedranno chiudere la loro graduatoria. A maggior ragione, conoscendo la necessità di assumere personale nelle strutture pubbliche, molti di noi hanno fatto delle scelte lavorative anche in base all’esito di questo concorso e ora dovremo aspettare un nuovo bando perdendo così un’opportunità che ci siamo guadagnati". La storia di Giulia racchiude quella di tanti infermieri che, di recente, hanno saputo della modifica introdotta dal governo e stanno rischiando di veder annullata la graduatoria e dover di nuovo attendere l’apertura di un bando. "Studiare per un concorso richiede tempo e sacrificio, finalmente sono in graduatoria e poi scopro questa normativa. Sono molto delusa – spiega Alessia Lattanzi, infermiera di Montecassiano – questa convocazione mi avrebbe permesso di avere una stabilità economica e tutto viene rimesso in discussione e non lo trovo giusto. I sindacati stanno seguendo la situazione per organizzare una riunione con i vertici della Regione e chiedere una proproga dando la possibilità a tutti noi che abbiamo vinto di poter lavorare". "Questo concorso ha una storia di quasi 10 anni alle spalle – prosegue l’infermiere Marco Licci – il bando è stato aperto per la prima volta tra il 2014 e 2015, poi è stato chiuso e successivamente riaperto per sostenere una prima prova selettiva che è stata bloccata per aumentare i posti disponibili e nel 2020 abbiamo sostenuto l’intera procedura concorsuale. È una grande delusione anche perché il sistema sanitario ha bisogno di personale".

E ancora: "A febbraio la nostra graduatoria scade e dovrà essere indetto un nuovo bando con relativo concorso. Si dovrà ripartire da zero e non è una situazione accettabile – dichiara l’infermiere anconetano Antonio Caserta –. Noi chiediamo che sia mantenuta in essere questa selezione da cui le aziende ospedaliere possono attingere. Siamo quasi 4000 infermieri ad aver preso parte al concorso regionale e ad oggi, sono stati chiamati più o meno, 1290 infermieri. Inizialmente ci era stato detto che, né avrebbero chiamati 1000 nel giro di poco tempo, ma non è stato così, da agosto la graduatoria è avanzata lentamente. Stiamo cercando di capire l’evolversi di questa situazione e siamo in attesa delle direttive da parte della Uil Fpl. Non escludiamo la possibilità di organizzare delle manifestazioni di protesta per far sentire la nostra voce – conclude Caserta – abbiamo diritto di lavorare dopo aver vinto un concorso pubblico ed è ingiusto cancellare una graduatoria che doveva restare in vigore fino al 2024".