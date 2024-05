E Baldelli dà man forte:: "Stazione, progetto aperto"

La ‘filiera istituzionale’ torna di moda e resta compatta sul recupero della stazione ‘Ancona Marittima’ e sul ripristino della ferrovia. La conferma arriva anche dall’assessore regionali ai lavori pubblici e ai trasporti, Francesco Baldelli, ieri mattina chiamato in causa dal sindaco Silvetti sul tema: "Confermo quanto detto da Silvetti _ spiega l’assessore Baldelli _, la stazione marittima resta un progetto aperto che la giunta Acquaroli vuole contribuire a recuperare, così come ha fatto per altri capitoli legati al capoluogo di regione. Abbiamo in calendario una riunione preliminare a giugno, una volta conclusa la tornata elettorale delle Europee, poi attiveremo un gruppo di lavoro che dovrà studiare tutte le opzioni possibili per riattivare la linea. Certo, il nodo principale di quel percorso resta il passaggio a livello e la necessità di toglierlo per questioni di viabilità e di tempi. Confermo che si tratta di una priorità per noi affrontare la questione del collegamento ferroviario verso il porto e il centro urbano di Ancona. Il dialogo con Rfi è molto attivo". Sulla questione interviene anche la Filt Cgil: "Un altro parcheggio a discapito dei bus e delle corsie preferenziali". Così Luca Polenta, segretario regionale Filt Cgil Marche a proposito della scelta del Comune di accorpare le fermate bus di piazza Kennedy e via XXIX Settembre: "Scelta irragionevole che segue la decisione, sempre del Comune, di trasformare la stazione marittima in un parcheggio da 120 posti auto"