E’ bastata una pioggia per fare un lago

Il violento temporale si è abbattuto su Ancona nel primo pomeriggio di giovedì, ma al Mandracchio sembra che quella precipitazione sia caduta da pochissimi minuti. A distanza di un giorno il tratto di strada nei pressi dell’ex fiera della pesca somiglia a una piscina. I lavori per riasfaltare le strade al Mandracchio grazie al G7 Salute dello scorso anno arrivano fino all’altezza dell’ex ristorante la Palafitta; poi si torna sul manto stradale precedente a quella pioggia di denaro una tantum senza la quale la rete viaria portuale e cittadino sarebbero ai minimi storici e la musica cambia. La situazione è davvero irreversibile al Mandracchio e in tutta l’area commerciale e industriale. Da quel punto tra il nuovo e il vecchio asfalto cambia tutto e l’acqua piovana che si è depositata rende bene l’idea su quanto ci sia ancora da fare per rendere lo scalo decoroso. Una responsabilità condivisa tra Autorità portuale e Comune di Ancona, ma senza risorse e un piano la situazione è davvero ridotta ai minimi termini. Via Einaudi è un colabrodo, trecento metri pericolosi per qualsiasi tipo di mezzo, tra buche che sono crateri e avvallamenti insidiosi. Il resto della rete stradale della zona non sta meglio, compresa la Zipa e via Mattei. La strada principale è stata asfaltata non troppo tempo fa e ancora regge, ma la via interna è indescrivibile. Lo stesso dicasi per il by pass, con i giunti tutti spaccati e quindi molto pericolosi. Oltre alle grandi opere di visione sarebbe il caso di pianificare le manutenzioni ordinarie.