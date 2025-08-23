Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaE’ bastata una pioggia per fare un lago
23 ago 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. E’ bastata una pioggia per fare un lago

E’ bastata una pioggia per fare un lago

Il violento temporale si è abbattuto su Ancona nel primo pomeriggio di giovedì, ma al Mandracchio sembra che quella precipitazione...

La grande pozza d’acqua dopo la pioggia di giovedì

La grande pozza d’acqua dopo la pioggia di giovedì

Per approfondire:

Il violento temporale si è abbattuto su Ancona nel primo pomeriggio di giovedì, ma al Mandracchio sembra che quella precipitazione sia caduta da pochissimi minuti. A distanza di un giorno il tratto di strada nei pressi dell’ex fiera della pesca somiglia a una piscina. I lavori per riasfaltare le strade al Mandracchio grazie al G7 Salute dello scorso anno arrivano fino all’altezza dell’ex ristorante la Palafitta; poi si torna sul manto stradale precedente a quella pioggia di denaro una tantum senza la quale la rete viaria portuale e cittadino sarebbero ai minimi storici e la musica cambia. La situazione è davvero irreversibile al Mandracchio e in tutta l’area commerciale e industriale. Da quel punto tra il nuovo e il vecchio asfalto cambia tutto e l’acqua piovana che si è depositata rende bene l’idea su quanto ci sia ancora da fare per rendere lo scalo decoroso. Una responsabilità condivisa tra Autorità portuale e Comune di Ancona, ma senza risorse e un piano la situazione è davvero ridotta ai minimi termini. Via Einaudi è un colabrodo, trecento metri pericolosi per qualsiasi tipo di mezzo, tra buche che sono crateri e avvallamenti insidiosi. Il resto della rete stradale della zona non sta meglio, compresa la Zipa e via Mattei. La strada principale è stata asfaltata non troppo tempo fa e ancora regge, ma la via interna è indescrivibile. Lo stesso dicasi per il by pass, con i giunti tutti spaccati e quindi molto pericolosi. Oltre alle grandi opere di visione sarebbe il caso di pianificare le manutenzioni ordinarie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Maltempo