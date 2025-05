E’ bastato il mercato europeo per mandare il traffico in tilt

Il Mercato Europeo manda il traffico in tilt, l’impossibilità di percorrere un tratto di lungomare ha riversato, già dalle prime ore del mattino di ieri, molte auto lungo la statale Adriatica causando code e rallentamenti nelle ore di punta. Il lungomare, fuori stagione, è utilizzato da molti automobilisti, soprattutto dopo la demolizione di ponte Garibaldi, come strada alternativa per attraversare la spiaggia di velluto. Ieri mattina la chiusura del lungomare Marconi, all’altezza del ristorante Tajamare, ha obbligato gli automobilisti a riprendere la statale percorrendo vie secondarie per raggiungere il sottopasso del Senbhotel. Lo stesso è accaduto a chi, arrivando da monte, ha transitato nel sottopasso del Senbhotel e si è ritrovato a riprendere la statale dopo aver percorso la rotatoria della Rotonda a Mare a causa della chiusura del primo tratto del lungomare Dante Alighieri. Risultato? Auto in colonna sulla statale e in viale Leopardi. Con l’arrivo della stagione estiva, le auto in transito sono in aumento e i tempi per attraversare la città si allungano. I disagi al traffico aumentano ogni giovedì, in occasione del mercato settimanale quando le auto si riversano lungo i Portici Ercolani e poi finiscono per inserirsi sulla statale adriatica nell’intersezione tra via Perilli e viale Bonopera.