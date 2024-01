"E’ bene investire sugli orti sociali"

"Il tema dell’invecchiamento attivo è argomento di fondamentale importanza per la società. Per questo motivo, chiedo che vengano istituiti gli Orti Sociali Urbani per dare la possibilità, a quanti più cittadini possibili interessati al progetto e con i giusti requisiti, di svolgere un’attività sana la quale garantisce numerosi benefici".

La richiesta arriva dal consigliere di opposizione Pino Pariano he rimarca: "Molti studi dimostrano che un invecchiamento attivo all’interno di una rete di relazioni sociali rappresenta fattori molto importanti per la salute psico-fisica dell’individuo". Con la richiesta presentata dal consigliere Pariano viene chiesto che l’amministrazione comunale "si attivi affinché anche a Fabriano, così come è stato già fatto in tantissimi altri Comuni, vengano attivate iniziative per favorire la promozione dell’invecchiamento attivo". L’idea di Pariano è quella della creazione di "Orti Sociali Urbani" ovvero spazi verdi "di proprietà comunale la cui gestione è affidata a cittadini longevi ultrasessantacinquenni creando così occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali".