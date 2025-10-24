E’ caccia ai nuovi parcheggi. Un migliaio quelli disponibili

La fame di parcheggi che attanaglia la città e la politica. Venendo meno, in parte, alle promesse fatte in campagna elettorale, ossia puntare su una città sempre più green, l’amministrazione comunale cerca di applicare una rivoluzione della sosta, riuscendoci per ora solo in parte. Detto della situazione kafkiana che riguarda il San Martino, al momento le due novità che possono essere date per realizzabili, con le procedure già in atto, sono i due contenitori in pieno centro storico, Santa Palazia e via del Faro, entrambi prettamente dedicati ai residenti, ma ovviamente utilizzabili anche da visitatori e presi in affitto dai professionisti del centro.

Entrambi, a detta dell’amministrazione, dovrebbero essere pronti entro il 2026. Per il resto ci sono soltanto dei pour parler, confronti e tanto fumo. Più di un anno fa il Carlino aveva anticipato il progetto di un parcheggio al posto dei binari della ex stazione marittima dei treni, prima smentito e poi confermato dalla giunta; presto potrebbe entrare nel vivo, ma molto dipenderà dagli accordi con l’Autorità portuale. Ha invece del paradossale quanto accaduto a Capodimonte, dove i residenti, alle prese con una situazione ormai non più sopportabile, hanno di fatto detto ‘no’ al progetto di un parcheggio a due piani in largo Marinelli, uno slargo incastrato tra via Podesti e via Astagno già adibito a sosta, ma in maniera confusa. Il progetto presentato dal Comune non è piaciuto ai residenti perché considerato troppo impattante, ma intanto il problema della sosta in quel quartiere così popolato diventa sempre più drammatico. Resta da capire cosa accadrà nel cantiere abbandonato dell’ex Stracca, il super-condominio destinato a rivoluzionare il sistema edilizio fallito a inizio anno.

Il Comune è riuscito a recuperare una ventina di posti attorno al cratere abbandonato dopo aver ottenuto di poter togliere la gru, ma i residenti puntano a una struttura fissa e multipiano proprio al posto dell’ex Stracca. Per il resto i parcheggi pubblici restano sempre gli stessi, dagli Archi al Traiano, dal Cialdini all’ex Umberto I in via Orsi fino allo Scosciacavalli. Un migliaio di posti che per un capoluogo di regione come Ancona sembrano non poter bastare.