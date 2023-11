E’ caccia ai teppisti. I vandali ancora in azione: imbrattati anche gli scogli sul lungomare del Passetto

Imbrattato il lungomare del Passetto. Pineta e spiaggia rovinate dai vandali. Purtroppo, non è la prima volta che la baia cittadina viene sporcata dai writers. Il fatto potrebbe risalire a pochi giorni fa, dato che la scritta pare essere ancora fresca. Un imbrattamento ´multi color´, per così dire, nella rotonda che fino a due mesi fa era presa d’assalto dai bagnanti. I teppisti potrebbero essere entrati in azione dopo Halloween: "Guardi, io sono sicuro che fino al 31 ottobre quelle scritte, sugli scogli, non c’erano", dice il signor Adelmo. Lucia va tutti i giorni a fare jogging in spiaggia. Con abbigliamento termico scende di corsa le scale e arriva fino alla seggiola del Papa per poi tornare su in direzione Monumento. "L’ho visto due giorni fa questo schifo. Non ho parole. Evidentemente, qualcuno si diverte in questo modo".

Torna quindi l’incubo dei writers che deturpano la città. Il sindaco dorico, Daniele Silvetti, e il suo vice, Giovanni Zinni, già ai tempi della campagna elettorale avevano annunciato il pugno duro contro i baby teppisti. In estate, era stato imbrattato il Monumento ai caduti: il marmo bianco in pietra d’Istria era stato sporcato diverse volte. E ancora oggi c’è una vistosa macchia rossa sul lato della pineta. Ma mai i vandali si erano spinti fino in spiaggia. Una scritta d’amore fatta più che con una bomboletta con della vernice. È talmente grosso e marcato che lo sfregio è ben visibile da sopra. Noi ci affacciamo prima dall’ascensore, scattiamo qualche foto, e poi andiamo giù, al mare. La scritta potrebbe essere dedicata a tale Elisa "Eli ti" e un cuore. Il nome è scritto in verde, il cuore e la parola "ti" in viola. Di telecamere, sul lungomare, non ce n’è neppure una, quindi potrebbe essere difficile risalire ai protagonisti della vicenda. Anche per via dell’illuminazione piuttosto fioca. Le uniche spycam, al Passetto, sono state installate tra l’ascensore e il Monumento.

Gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso, invece, gli autori degli sfregi alle panchine. Le sedute con vista mare sono state prese d’assalto dai writer. In una, c’è scritto ´Bruciamo tutto´ (questo potrebbe essere lo slogan delle transfemministe all’indomani del ritrovamento del corpo della giovane veneta, Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio). Più in là, sfregi incomprensibili fatti con penne, bombolette e pennarelli. Scarabocchi verdi, neri e fucsia che stonano con l’azzurro di un mare piatto in un belvedere ultra frequentato. La scorsa settimana, i vandali hanno agito a Capodimonte, deturpando la via sopra Porta Pia.

Nicolò Moricci