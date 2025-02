E’ caccia al successo, arriva un Sora che è più forte in trasferta

Contro il Sora a caccia della vittoria. Il Castelfidardo domenica vorrà riprendere il discorso con il successo interrotto da tre partite, dove è arrivato un solo punto, domenica, da Termoli, dopo i ko di Teramo e contro il Chieti. L’ultimo successo dei fidardensi è stato il 3-0 rifilato all’Isernia. in casa, il 12 gennaio. Ma attenzione a un Sora che in trasferta ha un cammino migliore di quello casalingo. La squadra laziale lontano dal proprio stadio ha conquistato 14 punti frutto di quattro vittorie (l’ultima a Fossombrone) e due pareggi (4 sconfitte). In casa ha vinto in una sola occasione, poi otto pareggi e tre sconfitte. In pareggio terminò anche la partita di andata, 1-1, un pari in rimonta per la squadra di Giuliodori che prima di subire il gol dello svantaggio si era pericoloso in varie occasioni con i vari Nanapere (di testa colpì l’incrocio dei pali) e Cotugno. Proprio quest’ultimo riuscì a trovare la zampata vincente di destro in mischia, analoga azione del vantaggio locale segnato da Gemini, con entrambe le reti che furono realizzate nella ripresa nel giro di neanche una decina di minuti.

"Fu una partita intensa, sotto l’aspetto del ritmo, ma anche fisico - ricorda mister Marco Giuliodori - tanti scontri, tanti palloni giocati sulle seconde palle, tanti duelli a centrocampo e anche domenica ci aspetta una partita molto difficile". Dove il Castelfidardo non si presenterà al completo visto che quattro giocatori saranno di sicuro assenti: Fabbri, Elezaj, Guella e Angeletti. A Termoli si è rivisto in panchina il portiere Osama che ha recuperato dalla frattura del polso. "Osama è tornato disponibile domenica a Termoli, è venuto per la prima volta in panchina e questa è una nota positiva e importante. Ci potrà dare eventualmente una scelta anche per il discorso under in porta".

Anche se i nuovi arrivati stanno rispondendo bene. Sia il portiere Munari che il difensore Vecchio, quest’ultimo autore sul campo molisano anche del gol del pareggio. "Vecchio e Munari si sono integrati benissimo" chiude Giuliodori che domenica contro il Sora spera nel bottino pieno, dopo averlo sfiorato in Molise. "A Termoli ci potevano essere i presupposti per portare a casa una vittoria, anche se prendiamo il punto con soddisfazione, perché abbiamo mosso di nuovo la classifica e perché siamo andati sotto con il punteggio su un campo difficile e non dimentichiamoci che eravamo anche rimaneggiati".