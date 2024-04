E’ caos antenne in Valmusone tra via libera e stop dei sindaci

Continua a tenere banco il caso delle nuove antenne in arrivo in Valmusone. "Nel silenzio più totale dell’amministrazione Pugnaloni e Glorio, è stata approvata dal Comune di Osimo di recente l’installazione di una nuova antenna per radiofonia mobile in zona campo sportivo ’Santilli’, (vie Molino Mensa, Verdi e Quercetti). Dopo quelle di via Tonnini e via Del Fosso, un nuovo regalo per i cittadini osimani. Ho inoltrato accesso agli atti per avere maggiori delucidazioni in merito", dice il consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini. In particolare per l’antenna di San Biagio (via Del Fosso), le misurazioni di campo elettrico effettuate dall’ingegnere Luca Fenucci il 4 scorso, si evince che al momento i valori di campo elettrico rilevati rientrerebbero nei parametri disposti dal dpcm dell’8 luglio 2003.

Le richieste delle grandi compagnie telefoniche fioccano in queste settimane, da Castelfidardo alla città mariana. Il sindaco di Loreto Moreno Pieroni ha appena annunciato di aver espresso il diniego per l’installazione di un’antenna in zona Montereale, in un punto ritenuto sensibile e non indicato anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico. La Riviera del Conero si attrezza, per quanto possono fare i Comuni. Durante il prossimo Consiglio comunale sirolese che dovrebbe tenersi a giorni, il sindaco Filippo Moschella dice che sarà approvato il nuovo regolamento delle antenne.