"Conoscevamo Concetta di vista, perché abitava poco distante. Non potevamo immaginare quanto accaduto ma che si trattava di una famiglia problematica lo sapevamo". Così ancora sotto choc per quanto accaduto poche ore prima, una vicina di casa della vittima e di sua figlia, ieri mattina nell’uscire di casa in via Don Pietro Ciccolini. "E’ capitato di sentire urla e liti in famiglia – racconta un altro vicino – avevano tutti un modo di fare piuttosto acceso, ma non li conosciamo di persona. Siamo soltanto sconvolti da quanto accaduto a pochi metri da casa nostra e addolorati per l’ennesima donna uccisa dal suo ex. Evidentemente capita anche da noi, non solo nelle grandi città. Povera donna, deve aver subito di tutto". Una comunità letteralmente sconvolta quella di Cerreto d’Esi che ieri mattina si è svegliata con una terribile notizia. "Non conosciamo la famiglia – commentano al bar – sappiamo che lei era infermiera a Matelica. Non erano molto conosciuti in paese perché erano legati molto alle loro origini e probabilmente frequentavano poco le occasioni pubbliche". Il pensiero va anche ai tre figli di Concetta e Franco, in particolare la figlia sedicenne che era in casa al momento dell’accoltellamento ed è stata svegliata dalle urla dei genitori con il padre che le chiedeva di chiamare i carabinieri perché aveva fatto del male alla mamma.