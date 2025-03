E’ carnevale anche alla casa di riposo: "Vittorio Emenuele II" col Borgo Calcio

"Assieme agli ospiti della casa di riposo ’Vittorio Emanuele II’ abbiamo festeggiato il Carnevale. Grazie ai ’ragazzi’ dell’associazione sportiva il Borgo Calcio per aver organizzato questa bellissima iniziativa che dimostra come lo sport sia anche solidarietà e attenzione verso la propria comunità". Ad affermarlo il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, ospite appunto della struttura per un momento di spensieratezza alla residenza protetta, casa di risposo, centro diurno, organizzato dall’Asd Borgo Calcio, che ha regalato agli anziani della struttura una mattina di svago e intrattenimento.

In questa prima parte dell’anno, l’associazione, sempre a favore di questa realtà situata in uno dei luoghi più suggestivi delle città, ha già realizzato la festa della Befana e il presidente Fabio Tiberi ha ricevuto i ringraziamenti dell’assessore alla Comunità e Solidarietà, Maurizio Serafini, oltre quelli del presidente Roberto Cingolani. L’associazione è conscia infatti che le feste per anziani offrono sia una opportunità di socializzazione che consente loro di connettersi ad altri membri della comunità, in questo caso l’Asd Borgo Calcio, sia momenti di interazione sociale possono combattere la solitudine e l’isolamento che spesso li affliggono.