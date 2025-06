"E’ come un paese. Ci vogliamo bene"

Giuseppe Migliarini fa la spesa in uno dei market di Pietralacroce: "Abitare a Pietralacroce è come abitare in un paese, dove ci conosciamo quasi tutti, ci vogliamo bene, ci diamo una mano. Non mi vengono in mente cose che non vanno bene da sottolineare. Sì, forse le condizioni di Forte Altavilla, certo, come pure l’erba alta in altre zone del quartiere, la manutenzione del verde lungo le strade e i marciapiedi, ma in generale qui si vive bene. Ai tempi dei nostri supermercati avevo provato a far realizzare una rotatoria, all’ingresso di Pietralacroce, per portare diverse attività all’interno di Pietralacroce. Questo è un quartiere in cui ci sarebbe stato bene un punto vendita importante, ma non sono mai riuscito a farlo. Penso a questo, deformazione professionale. Ma a Pietralacroce, in verità, trovo pochi difetti".