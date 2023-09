E così le navi da crociera non verranno spostate

L’Autorità portuale elettrifica tutte le banchine commerciali del Porto Antico, ma il progetto del molo Clementino per le grandi navi da crociera, adeguate al sistema di cold ironing, non si farà. La conferma è arrivata ieri durante la seduta del consiglio comunale durante la quale a rafforzare il ‘no’ secco di Silvetti è arrivato anche un emendamento di Francesco Rubini (Altra Idea di Città) votato anche dalla destra. Vago invece il presidente dell’Autorità portuale di Ancona: "Il Documento di programmazione strategica di sistema (Dpss, in fase di modifica dopo alcune incongruenze significative prima dell’adozione da parte del Comune di Ancona, ndr.) è ancora in fase di analisi, vedremo il da farsi. Porteremo l’energia elettrica dove servirà" si è limitato a dire Vincenzo Garofalo. Lo stesso presidente Ap, al netto della presentazione del sistema cold ironing per le banchine 8, 9, 11, 13, 15 e 16, non ha precluso un altro intervento significativo: "Spostare alcuni traghetti alle banchine ex silos? Il progetto resta, si farà". Attorno ai piani sul porto le istituzioni stanno mostrando una certa confusione: molo sì molo no, spostamento navi sì o no. Su un punto c’è massima convergenza. La cosiddetta ‘Penisola’: "Sarà la linea centrale di sviluppo del porto, mentre il Molo Clementino non rientra all’interno di una visione complessiva _ ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli _. È vero, servono procedure intermedie, con relativi tempi dunque, per la penisola, ma se vogliamo dare una prospettiva di medio-lungo periodo serve solo quella, altrimenti parliamo del nulla. Dobbiamo rendere il porto attrattivo e competitivo sotto il profilo dell’intermodalità e assieme all’aeroporto, al cosiddetto ‘ultimo miglio’ dell’uscita dal porto e il raddoppio della Statale 16 sono punti nodali di un progetto unico. La penisola garantisce tutto ciò in perfetta simbiosi e al tempo stesso non comporta un impatto ambientale sulla città". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "Con Autorità portuale e Regione c’è forte sintonia. Stiamo lavorando per il porto del futuro". A margine della conferenza stampa sull’elettrificazione delle banchine, il presidente Garofalo ha confermato che sono in corso lavori alla banchina 23 (nuova darsena), al momento fuori uso. Infine una curiosità: dal Dup del Comune è stato tolto il passaggio ‘abbattimento di tutti i silos portuali’ in quanto gli unici rimasti in piedi sono privati.