E Daniel Gerini conquista l’argento nel disco

Una straordinaria notizia arriva dall’altra parte del mondo: Daniel Gerini, giovane atleta della Polisportiva Mirasole di Fabriano, ha conquistato la medaglia d’argento nel lancio del disco ai Virtus Global Games 2025, in corso a Brisbane, Australia.

Con un lancio da 31,76 metri, Daniel ha brillato in una competizione di altissimo livello, portando sul podio non solo il suo talento, ma anche il nome della città di Fabriano. Un risultato che emoziona e riempie d’orgoglio l’intera comunità.

Sui social, la Polisportiva Mirasole ha celebrato l’impresa con entusiasmo: "Sorprendente Daniel! Dall’Australia arriva la prima grande emozione: argento nel disco con la misura di 31,76. Continua a farci sognare!"

A unirsi ai festeggiamenti anche la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, che ha così commentato: "Un risultato straordinario che illumina Fabriano e ci rende fieri. Forza Daniel, tutta Fabriano è con te!".

E l’avventura non è finita. Daniel tornerà infatti in pedana oggi alle ore 13:22 (ora australiana) – le 5:22 del mattino in Italia – per gareggiare nel getto del peso (4 kg). Un’altra occasione per dimostrare la sua determinazione e il suo talento. In bocca al lupo, Daniel! La passione, l’impegno e il talento sono motivo di ispirazione per tanti, soprattutto per i più giovani che sognano di seguire le sue orme. Ovunque lo porti il futuro, la città della carta lo segue con affetto e fierezza, pronta ad applaudire ogni suo traguardo.

Angelo Campioni