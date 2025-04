E’ del periodo augusteo. L’ampliamento durante Traiano

L’Anfiteatro romano è stato realizzato nel periodo augusteo (fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.) sulla sella collinare che sovrasta il porto e la città antica. La caratteristica più notevole è proprio l’abile sfruttamento della morfologia del terreno. Forse la parte più interna, a conci quadrati, apparteneva a un teatro del periodo greco e si suppone che il nucleo della costruzione sia del periodo di Ottaviano Augusto; durante il periodo di Traiano sarebbe stato poi ampliato, per adeguarlo all’espansione urbana che la città visse in quell’epoca. Fu riscoperto nel 1810 grazie all’abate e storico Antonio Leoni, che riconobbe la tecnica romana nel muro di cinta e nel grande arco di ingresso all’interno degli edifici della famiglia nobiliare Bonarelli. Nel 1930 iniziarono gli scavi; a quest’epoca risale la riscoperta di tutto il settore meridionale, quello di più immediata lettura e che è in grado di rendere l’idea dell’antica costruzione.