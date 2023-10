È derby Lumezzane-Giana. Qui i punti valgono doppio

LUMEZZANE (Brescia)

Lo Stadio Saleri di Lumezzane alle 16.15 ospiterà un derby che si preannuncia aperto ad ogni risultato. I rossoblù di mister Franzini, infatti, riceveranno la visita della Giana, per una sorta di sfida tra neo-promosse, anche se l’approccio con la nuova categoria sta riservando un percorso piuttosto diverso alle due contendenti. I valgobbini navigano a metà classifica, subito dietro la zona play off. I milanesi, invece, navigano in zona play out e devono fare i conti con una difesa che subisce troppi gol (solo il Fiorenzuola con 18 reti al passivo ha fatto peggio dei biancazzurri che sono fermi a quota 17).

Situazioni diverse che, comunque, spingono le due contendenti nell’unica direzione comune di cercare punti preziosi nel match odierno: "Dobbiamo assolutamente cancellare la brutta sconfitta con la Triestina (con i due gol della rimonta subiti nei 5’ di recupero – ndr) – è la presentazione di Anthony Taugourdeau, centrocampista di grande esperienza giunto in estate a Lumezzane – In serie C tutte le gare sono difficili, ma, per fortuna, in casa stiamo facendo bene e vogliamo continuare, anche se sappiamo che la Giana sarà un avversario difficile".

Sul fronte biancazzurro mister Chiappella avrà a disposizione per la prima volta in stagione i difensori Boafo e Colombara, ma dovrà rinunciare allo squalificato Previtali.

Luca Marinoni