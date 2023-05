E’ Falconara la capitale del fumetto

.Se nel 2022 Falcomics ha registrato 22mila presenze complessive in tre giorni, l’obiettivo per l’edizione 2023 – che scatta oggi e termina domenica a Falconara – è di "raddoppiare il numero di visitatori, grazie ad un’offerta ampliata a livello culturale e di intrattenimento, nonché grazie al coinvolgimento di altre zone del centro città. Falconara diventerà ancora una volta la capitale del mondo comics ed è pronta ad accogliere tutti nel miglior modo possibile". Parola del sindaco Stefania Signorini nel lanciare l’atteso festival dedicato al mondo comics, del fumetto e della cultura pop in partenza delle prime ore odierne a Falconara. Ruoterà tutto al tema prescelto, e noto, da tempo: Gratitude.

La manifestazione, rilanciata lo scorso anno anche grazie al supporto del direttore Gianluca Del Carlo e della Leg, Live Emotion Group (un staff collaudato e già in orbita Lucca Comics&Games), regalerà al pubblico di tutte le età tantissime occasioni di svago, arricchimento culturale e spettacoli. L’area commerciale aprirà alle 15, domani e domenica – invece – alle 11. Tra gli ospiti più attesi della kermesse, la celebre voce delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, che tornerà domani sera a Falconara dopo il trionfo da sold-out di un anno fa, e il poliedrico artista Massimo Lopez (che si esibirà domani alle 17). Ricchissimo il programma odierno. Nell’area main stage al parco Kennedy, dalle 16.30, spazio a ‘Mercoledì di venerdì’, un flash mob a cura delle associazioni culturali di Falconara; alle 17 toccherà ad Alvin Star nel suo concerto live; dalle 19, invece, spazio alle voci di Dragonball e non solo, quali Emanuela Pacotto, Gianluca Iacono e Pietro Ubaldi. Dunque alle 21, ecco Miwa e i suoi componenti con il ‘Cartoon Party Rock’. Tanti anche gli incontri culturali in piazza Mazzini dalle 16 con l’inaugurazione del festival (che si articolerà anche su via Bixio) e della mostra. Alle 17 ‘I segreti dei tarocchi di scarabeo’ illustrati da Paolo Barbieri e raccontati da Zefiro; alle 18 ‘Freestory’ con Giovanni Eccher e Gabriele Peddes; alle 19 ‘Bluff!’ con Walter Leoni, Diego Cajelli e Giovanni Eccher. Quindi, nelle Gallerie, alle 18 ‘Falcomeet&Greet – Un poster pazzesco’ con l’ideatore del poster di Falcomics Massimiliano Frezzato, Giovanni Russo e Andrea Plazzi.

Tra le novità più recenti, ieri è stato annunciato il ‘Falcomics E-Games’, che si svolgerà domani dalle 15 alle 17 e si disputerà sul gioco ‘Mighty Doom’ per dispositivi Android e Apple. Oltre al riconoscimento al primo classificato sarà consegnato anche un premio speciale Windtre ispirato al tema affrontato con il progetto ‘Voce alle gamer’ e rivolto alle ragazze che non si sentono libere di essere sé stesse online. Per far fronte all’ondata di visitatori il Comune ha messo a disposizione parcheggi scambiatori e un servizio navetta, che collegherà il centro città, cuore del festival, con Castelferretti e Case Unrra.

Attenzione alla viabilità, stravolta, in quanto l’area espositiva e le attrazioni si snoderanno lungo tutto il tratto di via Bixio e nelle principali piazze del centro città. Colori e magia pronti ad esplodere a Falconara, per una tre giorni imperdibile.

