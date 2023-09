"E’ falso, non ci siamo mai fermati"

"Non abbiamo mai saltato un giorno di lavoro, compresi quelli con la pioggia. Capiamo i disagi ma siamo nella tempistica stabilita. Le uniche giornate di fermo sono state per la fiera del patrono e il periodo natalizio dello scorso anno, perché decise dal Comune. Piuttosto qua c’è gente che ci minaccia. Abbiamo trovato cartelli minatori in piazza don Minzoni. Subiamo anche furti di materiale". A parlare è Francesco Giorgetti, capocantiere della ditta Bartolini che si sta occupando dei lavori in corso Amendola. Gli operai erano al lavoro ancora sulla parte bassa di corso Amendola, dove la nuova pavimentazione dei marciapiedi è quasi completata ed è venuta anche molto bene. "Lavorare significa avere anche tanto materiale al seguito – spiega Giorgetti – e in piazza don Minzoni stiamo anche stretti. A fine lavoro controlliamo tutti i nostri cantieri, spesso ci portano via i tappini a protezione delle inferiate, rompono le reti. Noi cerchiamo di ripristinare sempre tutto". Il cantiere si posizionerà sulla parte alta del corso, solo per il lato a sinistra, guardando il Passetto, attorno al 18 di settembre. "Per metà ottobre – dice il capocantiere – sarà tutto finito se non troviamo sorprese sotto. Nella parte dei lavori già conclusi abbiamo trovato tubature ed allacci obsoleti, che sono stati tutti sostituiti".

ma.ver.