È fatta per Capone: arriva con un curriculum di 97 presenze in Serie B

Christian Capone è un giocatore della Reggiana: per l’esterno d’attacco di proprietà dell’Atalanta manca solo l’ufficialità. Il classe 1999 (compirà 24 anni il 28 aprile) ha trascorso questa prima parte di stagione al Sudtirol in B in prestito (soltanto 96’ giocati), e con la stessa formula arriverà a Reggio. Si tratta di un profilo di livello superiore per la C: ha nel curriculum già 97 presenze in B (tra Pescara, Perugia, Ternana e Sudtirol, sempre in prestito dalla "Dea"), condite da 10 reti e 6 assist. Sarà alla prima esperienza in C. Positivo anche il cammino nelle giovanili della Nazionale: tra Under 15 e Under 21 ha totalizzato 57 presenze e 8 gol. Ciò che gli è sempre mancata è la continuità, per via anche dei ripetuti prestiti: le 97 presenze in B sono da 4518’ in totale, cioè la media di 46’ a partita. Tra l’altro, nel maggio 2021 in B col Pescara Capone punì la "Regia": fu una delle sconfitte della retrocessione.

Le caratteristiche: è un’ala sinistra di piede destro, che ama accentrarsi. In passato ha giocato anche come punta centrale e trequartista. È un giocatore che permetterà a Aimo Diana il tridente: sia dall’inizio, ma soprattutto a gara in corso (considerato che servirà tempo per ambientarsi). Capone arriverà ad ore a prescindere dalle cessioni: vero che per ogni ingresso serve un’uscita in quanto la lista granata è piena, ma nel corso del mese di gennaio, e fino al 1° febbraio, le società settimanalmente potranno modificare le liste. In questo senso, Capone prenderà, fino alla fine del mercato, il posto dei vari infortunati o squalificati. Chiaramente dal 1° febbraio la lista dovrà essere definitiva, e quindi qualcuno dovrà andare. Occhio sempre a Sciaudone, che preferisce restare tra girone A e B (FeralpiSalò?). Anche Hristov con l’offerta giusta potrebbe partire.

Giuseppe Marotta