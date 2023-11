"E’ fondamentale il confronto su Amazon per gli enti locali"

Partecipata e utile iniziativa quella che abbiamo organizzato il 16 novembre scorso per discutere delle ricadute economiche, sociali ed ambientali nella Vallesina determinate dalla presenza e della nascita di grandi impianti industriali e produttivi quali la raffineria Api di Falconara ed Amazon all’ interporto di Jesi. L’avevamo fatta seguire ad una lettera aperta inviata ai sindaci del territorio e ad un appuntamento organizzato a Jesi alcune settimane or sono. Questo impegno per supplire alla mancanza di informazione, iniziativa pubblica e ascolto delle istituzioni territoriali. Ringraziamo perciò quegli amministratori locali che, onorando la carica che ricoprono, hanno deciso di accettare, finalmente , il nostro invito, vale a dire il sindaco di Monte San Vito, l’assessore all’ ambiente Alcalini e la consigliera Amadio del Comune di Chiaravalle. Dal confronto, dagli spunti dei relatori, Leonardo Animali e Monia Mancini, ne è uscito un quadro che se da una parte vede il motivato impegno partecipativo di tante e tanti cittadini organizzati in comitati e animati da generoso impegno individuale manca di strumenti e volontà sul versante istituzionale e, soprattutto rivela l’assenza di coordinamento e comune visione da parte dei Comuni, tant’è che sulla vicenda Amazon, parole del sindaco di Monte San Vito, sono mancate tutte le occasioni per un confronto che andasse aldilà di un’ informativa superficiale e sporadica, motivata anche dalla "scelta", accettata dall’amministrazione Jesina, della multinazionale americana di incontrare le altre istituzioni del territorio. Come, per altro è stato ricordato della mancanza di un’azione costante di controllo nei confronti delle ricadute sanitarie della presenza della raffineria e della necessità, mai soddisfatta, di un più accurato controllo sulla salute della popolazione (indagini epidemiologiche) e del conseguente rafforzamento specifico dei presidi sanitari. Non sempre le iniziative fruttificano proposte, fortunatamente in questo caso è avvenuto. Ci sentiamo quindi di formularle e di precisarle: appuntamenti aperti organizzati dai consigli comunali (potrebbero esserne appunto promotori quelli di Chiaravalle e Monte San Vito) per un’informativa accurata su Amazon che evidenziando le opportunità e le problematiche imponga nel confronto la presenza di tutte le realtà istituzionali del territorio, senza più primazie e senza subire i diktat dell’impresa.

Paolo Campanelli, coordinamento provinciale Dipende da Noi