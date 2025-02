E fu così che scioperò anche l’Ikea. Mobilitazione dei lavoratori e presidio: "Hanno voltato le spalle a tutti noi"

E fu così che scioperò anche l’Ikea. Il colosso del fai da te svedese è investito dalla prima vera protesta dei lavoratori. Oggi dipendenti saranno in stato di agitazione anche nello stabilimento dell’Aspio. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno deciso di interrompere le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale con la multinazionale svedese del mobile che ha raddoppiato il suo fatturato nell’ultimo periodo. Le trattative sono state interrotte ed è partito quindi il primo pacchetto di 24 ore di sciopero, articolato in 8 ore a livello nazionale e 16 ore a livello territoriale. Nelle Marche le prime 8 ore di sciopero territoriale si svolgono stamattina con un presidio di mattina davanti al negozio Ikea di Camerano. "Dopo oltre un anno e mezzo di incontri serrati, l’azienda ha completamente ignorato le richieste sindacali, voltando le spalle ai propri dipendenti – dicono i sindacati -. Queste alcune delle richieste inaccettabili dell’azienda: mancato riconoscimento delle maggiorazioni ai nuovi assunti, un sistema derogatorio e peggiorativo delle professionalità, cancellazione della ‘malattia statistica’, obbligatorietà del lavoro festivo. In un’impresa che vede le relazioni territoriali ridotte al minimo con un gran numero di lavoratori assunti part-time senza possibilità di integrazione oraria, si assiste oggi all’introduzione di nuovi modelli di business con l’apertura di nuovi punti vendita di prossimità nei quali è impedita l’agibilità alle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori con una limitazione di diritti degli stessi. Se l’azienda non tornerà sui suoi passi, si valuteranno tutte le azioni opportune per modificare le scelte aziendali a tutela dei diritti di tutti i dipendenti Ikea, affinché si raggiunga un’intesa dignitosa per gli stessi". Era il lontano 2015 quando ci fu uno sciopero dello stesso contratto integrativo. Ikea conferma che le negoziazioni relative al rinnovo del Contratto integrativo aziendale si sono interrotte dopo una lunga e importante trattativa, avendo appreso che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto non soddisfacente la proposta aziendale presentata. "Pur nel rispetto delle decisioni dei sindacati, siamo dispiaciuti dell’esito riscontrato perché l’impegno dell’azienda era volto a migliorare ulteriormente le condizioni economiche già riconosciute a tutti i co-worker dall’attuale Contratto integrativo con interventi sia sul versante del welfare che delle maggiorazioni, in Ikea già ampiamente migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale – dicono -. In particolare, la proposta di Ikea intendeva incrementare le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo e creare un premio uguale e inclusivo accessibile a tutti i co-worker, con un significativo aumento degli importi: ad esempio per un addetto vendita full time l’importo del premio avrebbe superato i duemila euro lordi".