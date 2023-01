E’ già campagna elettorale: via ai veleni

Appoggi ma anche critiche alla candidatura di Daniele Silvetti (per il centrodestra) a sindaco della città: la campagna elettorale è già entrata nel vivo con un botta e risposta a distanza e al veleno. Dopo l’ufficialità della sua corsa a primo cittadino arrivano i primi attacchi e i primi elogi. Il Pd parla di "fitte nebbie, divisioni e contrasti interni al centrodestra". Fratelli di Italia, con Carlo Ciccioli, ne esalta invece i vantaggi commentando come "gode di molto più consenso rispetto a quella della Simonella".

Ma partiamo dal Pd. Il segretario comunale, Simone Pelosi e quello provinciale Jacopo Francesco Falà augurano in modo ironico una buona campagna elettorale a Silvetti perché "ne avrà bisogno, visto che, dopo i numerosi veti ricevuti, in 48 ore ha ottenuto il sostegno solo di un deputato di FdI e di una parte del proprio partito, Forza Italia, quantomai frammentata". Poi sottolineano come si "rinverdisce la tradizione sempre perdente dei candidati sindaco di Ancona di provenienza del partito di Silvio Berlusconi o comunque di area centrista, nessuna novità: dopo Bugaro, D’Angelo e Tombolini, oggi Silvetti". "Auspichiamo un confronto serio sulle proposte per la città di Ancona – dicono Pelosi e Falà – capoluogo di regione, improntato al rispetto reciproco". Sottolineati alcuni punti: quello che Silvetti non utilizzi il proprio ruolo di presidente del Parco del Conero nel campo della competizione elettorale, valutando anche l’opportunità di rassegnare le dimissioni e quello della delusione per quanto espresso da Silvetti rispetto alla legge regionale di riforma dei Parchi.

Poi, la replica del Fdi: "Quando è il competitor politico che ti garantisce un surplus di visibilità, occorre ringraziare – dice Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale – Con la loro nota, ironica ma nella quale traspariva evidente nervosismo, la sinistra ha confermato come la scelta di Daniele Silvetti, quale candidato per la carica di sindaco di Ancona, sia forte come mai accaduto negli ultimi anni per il centrodestra. Soprattutto se si considera, e faccio pubblica ammenda per averlo sottovalutato, come sia debole dall’altra parte la candidatura della Simonella". Ciccioli motiva questo non tanto perché il partito ne è uscito spaccato "come testimonia il risultato delle loro Primarie – osserva – ma in quanto, e questo non me lo aspettavo lo ammetto, sia completamente isolata dalla sinistra della città di Ancona, assolutamente non gradita da quell’elettorato. Silvetti, invece, rappresenta non solo l’area del centrodestra tradizionale, ma anche una galassia di forze civiche e ambienti elettorali che mai si sono identificati con la nostra coalizione a livello marchigiano" . Secondo Ciccioli "Daniele Silvetti ha l’innegabile vantaggio di partenza di essere una candidatura plurale e molto forte a livello di notorietà e di esperienza politica personale, proprio ciò di cui Ancona ha bisogno dopo il baratro nella quale l’hanno portata le giunte della Mancinelli".

ma.ver.